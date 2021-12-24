مصر.. إحباط محاولة لتهريب عدد من القطع الأثرية بمطار القاهرة (صور)

تمكنت الإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار العاصمة المصرية القاهرة من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية.

فأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على 9 طرود أنتيكات مصدرة إلى الكويت، بجمرك "مصر للطيران"، تبين وجود عدد من الشبابيك النحاسية مختلفة المقاسات ومجموعة من الأواني الزجاجية وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك في أثريتهم.

RT

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RT

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة، أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

وقررت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

المصدر: RT