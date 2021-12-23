إصابة العشرات في مواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية

أصيب نحو 127 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية برقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية، وتوزعت الإصابات بين الاختناق بالغاز، والرصاص المطاطي.

وذكرت مراسلة RT أن مستوطنين نفذوا عددا من الاعتداءات على المنازل في القرية، وأضافت أن شبانا تجمعوا في مدينة جنين وعدة قرى وبلدات للتوجه نحو القرية إثر هجمات المستوطنين على أطراف القرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أحد الجرحى أن أفرادا من الجيش الإسرائيلي ومستوطنين اعتدوا عليه، وأكد أنه تم حقنه بمصل غير معروف في كتفه الأيسر أثناء مروره من بلدة بزاريا في طريق عودته إلى منزله في بلدته برقة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 127 إصابة حتى اللحظة، في القرية، وأوضح أن بينهم 83 شخصا أصيبوا بالاختناق بالغاز، و42 إصابة بالرصاص المطاطي، إضافة إلى حالتي حروق.

وأشار إلى أنه تم إسعاف طفلة أصيبت بحالة عصبية نتيجة هجوم المستوطنين على منزلهم.

وأضاف أنه تم استهداف سيارتي إسعاف إحداهما تابعة للهلال الأحمر بقنبلة صوت والأخرى تابعة لمستشفى النجاح الوطني بقنبلة غاز.

المصدر: RT + "وفا"