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الحوثيون يردون على مهلة الـ6 ساعات التي منحها التحالف لقصف ملعب "الثورة" بصنعاء

أخبار العالم العربي

الحوثيون يردون على مهلة الـ6 ساعات التي منحها التحالف لقصف ملعب
Reuters
محمد علي الحوثي
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نفى القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، وجود أي أسلحة في ملعب "الثورة" بالعاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدا أن "الاتهامات بهذا الشأن كذبة".

وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر "تويتر" الخميس: "سيتجه الإعلام للتصوير من داخل الملعب لكشف كذبة دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

وتابع: "هذه المرة، لعل الملك سلمان (بن عبد العزيز) أو ولي عهده (محمد بن سلمان) يوقف ما يدفعه من أموال لمصادرهم التي ارتكبوا بسببهم الآلاف من جرائم الحرب كما حدث في مناسبات الأعراس والمساجد والأسواق والمنازل والمآتم وغيرها".

وعن إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية مهلة 6 ساعات لـ"إخلاء معلب (الثورة) من الأسلحة"، قال القيادي الحوثي: "جيد إعلان تحالف العدوان مهلة لقصف الملعب المقصوف كما يفعل الكيان (الإسرائيلي) بغزة الآن".

كما طالب القيادي الحوثي بلجنة أممية تنزل إلى الملعب لتفتيشه، مضيفا: "إذا وجدوا فيه طائرات مسيرة أو صواريخ كما يدعون وهي التي تخيفهم فنحن نسلمها للأمم المتحدة مباشرة وأن كان لا يوجد أي شيء فيلتزموا بالتوقف عن القصف نهائيا".

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وكان التحالف العربي قد منح الحوثيين مهلة 6 ساعات تبدأ من الثامنة مساء بتوقيت صنعاء "لإخراج الأسلحة" من معلب "الثورة".

وقال التحالف العربي إن "إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".

المصدر: RT

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