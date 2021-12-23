لبنان "يأسف" للاعتداء على قوات حفظ السلام الدولية وينتظر نتائج التحقيق

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن "أسفها" إزاء حادث اعتداء مزعوم على كتيبة فنلندية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، قائلة إنها تنتظر نتائج التحقيق في الواقعة.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنها "تؤكد عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم".

وفي تسجيلات مصورة جرى تداولها أمس الأربعاء، ظهر سكان محليون في بلدة بجنوب لبنان يقذفون قوات "يونيفيل" بالحجارة.

وكان مراسل RT في لبنان قال مساء يوم الأربعاء إن إشكالا وقع بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا.

وأفاد بأن دورية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت للتكسير من قبل بعض شبان بلدة شقرا جنوب لبنان بعد قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير مواقع داخل البلدة وفق رواية الأهالي.

المصدر: "رويترز" + RT