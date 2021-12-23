مصر.. نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها توفوا بكورونا

نعت نقابة الأطباء في مصر 3 من أعضائها توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الأطباء منذ بداية الجائحة في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 657 طبيبا.

وحسب بيان النقابة، فإن المتوفين هم، الدكتور محمود الضبع استشاري النساء والتوليد بمحافظة دمياط، والدكتور جمال أبو بكر موسى، استشاري الأشعة التشخيصية والدكتور محمد نبيل محمود أبو سمك، مدير مركز الصدر والحساسية بإمبابة.

وكانت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قالت إن اللجنة قدمت إعانات دراسية لـ 58 أسرة من أسر الأطباء المتوفين بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تم صرف إعانات وفاة لـ 45 أسرة طبيب توفوا بكورونا بإجمالي مليون و970 ألف جنيه.

كما أشارت سلامة إلى صرف إعانات علاجية عاجلة لـ 57 طبيبا وطبيبة بمبلغ 135 ألف جنيه.

المصدر: RT