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وزير الدفاع الإيطالي يزور لبنان غدا الجمعة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإيطالي يزور لبنان غدا الجمعة
Reuters وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني
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يزور وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، العاصمة اللبنانية بيروت غدا، ويلتقي نظيره اللبناني موريس سليم ورئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي.

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وأعلنت السفارة الإيطالية في بيروت أن الوزير غويريني سيتفقد أيضا كتيبة بلاده العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.

 

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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