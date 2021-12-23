وزير الدفاع الإيطالي يزور لبنان غدا الجمعة
Reuters
وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني
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يزور وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، العاصمة اللبنانية بيروت غدا، ويلتقي نظيره اللبناني موريس سليم ورئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي.
وأعلنت السفارة الإيطالية في بيروت أن الوزير غويريني سيتفقد أيضا كتيبة بلاده العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية
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