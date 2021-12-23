وزير الدفاع الإيطالي يزور لبنان غدا الجمعة

يزور وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، العاصمة اللبنانية بيروت غدا، ويلتقي نظيره اللبناني موريس سليم ورئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي.

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وأعلنت السفارة الإيطالية في بيروت أن الوزير غويريني سيتفقد أيضا كتيبة بلاده العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية