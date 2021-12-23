صالات تجارة التجزئة آخرها.. مزيد من المؤسسات تغلق في وجه غير الملقحين في سوريا

انضمت صالات "السورية للتجارة" وهي مراكز بيع التجزئة الرئيسية في البلاد إلى قائمة المؤسسات التي سيحظر دخولها على غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وزارة التجارة الداخلية طلبت من فروع المؤسسة في المحافظات "منع دخول أي شخص لا يحمل وثيقة لقاح كورونا" إلى صالاتها ومراكز البيع التابعة لها، وذلك بدءا من منتصف الشهر القادم.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي "متابعة للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وفي وقت سابق صباح اليوم، نشرت وزارة الداخلية عبر "فيسبوك" تعميما مماثلا، طلبت فيه منع دخول المراجعين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، وذلك بدءا من اليوم.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 12 من الشهر الجاري، تعميما بمنع دخول غير الملقحين إلى عدد من الوحدات الشرطية، ومنها مبنى الوزارة، ومباني قيادات الشرطة في المحافظات، والسجون.

إقرأ المزيد

وبعد ذلك التعميم بدأ عدد من المحافظات، والوزارات باتخاذ إجراءات مماثلة قضت بمنع دخول المراجعين إلى الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والهيئات والمصارف ومجالس المدن والبلديات، من دون وثيقة أخذ لقـاح.

يذكر أن نسبة الإقبال على اللقاح ضد كورونا في سوريا ما زالت منخفضة جدا.

المصدر: RT