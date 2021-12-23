 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في تل أبيب
Reuters
عناصر من الشرطة الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s10l

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن بمحطة الباصات المركزية في تل أبيب.

وقالت قناة "كان" العبرية إن "فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما عثر في حقيبته على سكين، تم إيقافه عند مدخل محطة الحافلات المركزية في تل أبيب، وتم نقله للتحقيق لدى الشاباك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا