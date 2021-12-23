الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، فتى فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن بمحطة الباصات المركزية في تل أبيب.

وقالت قناة "كان" العبرية إن "فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما عثر في حقيبته على سكين، تم إيقافه عند مدخل محطة الحافلات المركزية في تل أبيب، وتم نقله للتحقيق لدى الشاباك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"