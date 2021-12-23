صور بالأقمار الصناعية تكشف عن الطقس في مصر خلال الساعات القادمة

كشفت صور نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن طبيعة الطقس الذي ستتعرض له مصر خلال الساعات المقبلة، حيث تشهد بعض المحافظات المصرية الآن سحبا كثيفة وأمطارا غزيرة، منها مدينة الإسكندرية.

وستتعرض البلاد لأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، شديدة البرودة ليلا، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 18 درجة والصغرى 10 درجات.

كما تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وعلى الدلتا ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد.

كما توجد فرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا.

وأكد الخبراء أنه وفقًا لصور الأقمار الصناعية ما زالت السحب الممطرة تتقدم إلى السواحل الشمالية الغربية من السلوم وحتى الإسكندرية، ومدن شمال ووسط الدلتا مثل محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية أيضا بعض السحب الممطرة باتجاه رفح والعريش بشمال سيناء، مع سحب مدارية متوسطة وعالية قادمة باتجاه جنوبى غربى تغطى أغلب شمال ووسط البلاد، وهى سحب غير ممطرة وتعمل على حجب إشاعة الشمس فقط.

وفي الساعات القادمة وحتى مساء اليوم الخميس تشمل الأمطار أغلب السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وربما تصل إلى شمال القاهرة ، أيضا شمال سيناء، وهى امطار متفرقة ومتفاوتة الشدة، وأماكن كثيرة سيكون لها نصيب من هذه الأمطار.

المصدر: أخبار اليوم