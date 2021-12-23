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الكويت تضع شرطا لسفر مواطنيها خارج البلاد

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الكويت تضع شرطا لسفر مواطنيها خارج البلاد
Reuters
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن إجراءات جديدة بخصوص سفر الملقحين ضد فيروس كورونا.

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وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس، إنه لا يسمح بالسفر خارج البلاد للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت، واعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022.

وبالنسبة للقادمين إلى الكويت، فإنه لن يقبل أي راكب قادم إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شرط أن تكون سارية المفعول لمدة 48 ساعة.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يعدّ مكتمل التحصين ضد كورونا كل من مضى 9 أشهر على تلقيه اللقاح دون حصوله على الجرعة المعززة، وأقر جملة من الإجراءات تخص الوافدين.

المصدر: RT

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