مصر.. سيدة تكشف عن تعرضها لـ"عملية ابتزاز" بصور

اتهمت شابة تدعى جيهان المصري، شخصا بابتزازها والطلب منها 5 مليون جنيه وتهديدها بالتشهير بها على مواقع التواصل بـ"صور والفاظ خادشة".

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وقالت الشابة: "استأجر شقيقان من منطقة المطرية، أحد المحال أسفل الشقة ليفتتحا مقهى، ومع تصاعد أدخنة الشيشة والأصوات المرتفعة طالبتهما بضبط الأمور، لكن دون جدوى مما دعاها للتقدم بشكوى إلى الحي والمركز التكنولوجي، والذي استجاب لشكواها".

وأضافت جيهان المصري: "تعدى على أحد الشقيقين في أثناء عودتي من عملي، في وقت متأخر من الليل، وكذان ذلك في مدخل العمارة، وهددني بالتعدي علي بسبب شكواي، وهو ما دفعني للتقدم بشكوى إلى قسم الشرطة، وفور وصول الشرطة تبين أن المكان غير مرخص، وهو السبب في القبض على الشقيقين، مؤكدة أنها تنازلت عن المحضر بعد إغلاق المقهى".

وتابعت جيهان المصري، أنها فوجئت بابتزاز هذين الشقيقين وتشهيرهما بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بادعائمها أنها تعمل راقصة واستخدمت نفوذها ضدهما، كما اعتدت عليهما بالضرب، وأجرت بلطجية لاغتصاب خطيبة أحدهما.

وأوضحت أنه منذ عام 2018، ابتزها الشقيقان من خلال رفع صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبها وقذفها، كما طلبا منها ممارسة الرذيلة؛ لوقف التشهير بها، لكنها رفضت.

وبينت جيهان المصري، أن بعض الأشخاص من أسرتها وأسرة الشقيقين، عقدوا جلسة عرفية دون علمها، وطالب أحد الشقيقين خلالها أن تدفع له مبلغ 5 ملايين جنيه، أو التنازل عن شقتها؛ بعد تسببها في غلق المقهى الخاص به وشقيقه محل رزقه.

وأضافت جيهان المصري، أنها تقدمت بجميع المنشورات إلى مباحث الإنترنت، وحصلت على حكم ضد أحدهما بالحبس عامين وغرامة 200 جنيه، وبعد الحكم هدد بقتلها.

المصدر: القاهرة 24