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وزارة الدفاع التركية تعلن "تحييد" عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال سوريا

أخبار العالم العربي

وزارة الدفاع التركية تعلن
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

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ووتشن تركيا عمليات بشكل متواصل في شمال سوريا في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها اسم تبع السلام شرق نهر الفرات بشمال سوريا بمشاركة ميليشات سورية موالية لتركيا.

المصدر: الأناضول

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