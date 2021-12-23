وزارة الدفاع التركية تعلن "تحييد" عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.
ووتشن تركيا عمليات بشكل متواصل في شمال سوريا في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها اسم تبع السلام شرق نهر الفرات بشمال سوريا بمشاركة ميليشات سورية موالية لتركيا.
المصدر: الأناضول
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