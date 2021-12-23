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الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في جرائم اغتصاب النساء في مظاهرات السودان

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تدعو للتحقيق في جرائم اغتصاب النساء في مظاهرات السودان
Reuters
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دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم تعرض النساء للعنف الجنسي والتحرش، بما في ذلك الاغتصاب، خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدها السودان.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مشترك مع سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة،: "اليوم، ستخرج النساء السودانيات وحلفائهن إلى الشوارع للتظاهر ضد العنف الجنسي والتحرش، بما في ذلك الاغتصاب، الذي حدث خلال احتجاجات يوم 19 ديسمبر".

وأكدت هذه الدول "إدانتها بشدة استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن"، داعية السلطات إلى "إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف هذه وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم"، مشددة على أنه "يجب أن يُمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف".

المصدر: RT

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