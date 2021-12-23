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مسؤول أردني: الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون"

أخبار العالم العربي

مسؤول أردني: الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور 
Reuters
الأردن
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كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، أنه تم الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا في الأردن.

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وقال الشبول في تصريح خاص لـ "الدستور" إنه تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الإفريقي في المملكة إلى 9 حالات.

وأضاف أنه وصلت، أمس الأربعاء، أول شحنة فحص "بي سي آر" الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

المصدر: الدستور

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