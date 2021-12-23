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نبيه بري: مدعوون لاستلهام قيم الميلاد لنؤسس لميلاد لبنان

أخبار العالم العربي

نبيه بري: مدعوون لاستلهام قيم الميلاد لنؤسس لميلاد لبنان
Reuters
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، "إننا مدعوون لاستلهام قيم عيد الميلاد من أجل تأسيس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية".

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وفي رسالة وجهها بري للبنانيين بمناسبة عيد الميلاد، قال: "يبقى الميلاد في روحيته وقيمه دعوة دائمة للسلام على الأرض وإفشاء للمسرة بين الناس ومحطة رسالية سماوية غيرت وجه الإنسانية وأرخت للبشرية تاريخاً جديداً بقيم المحبة والحرية والفداء والخلاص".

وأضاف: "ولكي نستحق الميلاد ونعيشه عيدا دائما مدعوون لإستلهام قيمه أملا ورجاء وبشارة وتحررا من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية".

وختم بري: "لأرض الميلاد، فلسطين، للقدس معراج الانبياء والشهداء، للأقصى، لبيت لحم وكنيسة المهد و"المزود" الذي إحتضن رمز القيامة والفداء، هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد، ميلاد الحرية والتحرير والعودة".

المصدر: "النشرة"

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