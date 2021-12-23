المسجد الأقصى.. تحذيرات من خطورة إعلان محكمة إسرائيلية "عدم تجريم" الصلوات التلمودية

​​​​​​​حذر عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من خطورة إعلان محكمة إسرائيلية "عدم تجريم" الصلوات التلمودية الصامتة أثناء الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

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ولفت الخطيب إلى مطالبة جماعات يمينية متطرفة بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس، من المسجد الأقصى، لأنها تمثل "العائق الوحيد" في مواجهة تصرفات اليهود في المسجد الأقصى.

وقال الخطيب، "لا شك أن الجهات اليمينية المتطرفة الإسرائيلية تعمل على تأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بدعم حكومي".

وأضاف: "ما نراه هذا العام، تشديد على دائرة الأوقاف وعلى موظفي الدائرة ووقف عملها بشكل خاص ومحاربتها، وهو ما تعلنه صراحة الجماعات اليمينية المتطرفة المتعددة التي تدعو الى طرد دائرة الأوقاف الأردنية من المسجد الأقصى".

ورأى الخطيب، أن دائرة الأوقاف تمثل "العائق الوحيد في مواجهة تصرفات اليهود في المسجد سواء أكان مراقبتهم عند أداء صلواتهم التلمودية، التي تحصل فعلا، ومحاولة حراس الأقصى والأوقاف، عبر الحكومة الأردنية، بالاتصال مع الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الاستفزازات والانتهاكات".

وقال "تجري تصرفات شنيعة بالمسجد الأقصى، ولكن بحمد الله، نحن في دائرة الأوقاف عازمون على منع كل عمل للمتطرفين اليهود يسيء للمسجد ويدنسه".

المصدر: الأناضول