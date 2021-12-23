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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

يتبع..

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