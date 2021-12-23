التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
يتبع..
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
يتبع..
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