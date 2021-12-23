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الجيش اللبناني يعلن اتخاذ تدابير أمنية مشددة خلال الأعياد

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن اتخاذ تدابير أمنية مشددة خلال الأعياد
Reuters
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن اتخاذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه "لمناسبة الأعياد المجيدة، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لحماية الأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، حفاظاً على السلامة العامة والنظام العام في البلاد.

المصدر: موقع الجيش اللبناني

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