 
مباشر
عاجل
بوتين: الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا

أول اجتماع للحكومة المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار العالم العربي

أول اجتماع للحكومة المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0x7

بدأ أول اجتماع للحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، في مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

إقرأ المزيد
متحدث العاصمة الإدارية المصرية: نستعد لاستقبال الحكومة و50 ألف موظف خلال أشهر
متحدث العاصمة الإدارية المصرية: نستعد لاستقبال الحكومة و50 ألف موظف خلال أشهر

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات في تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبي لهذه المباني على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببدء الانتقال التدريجي للحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا