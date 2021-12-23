العراق.. محافظ ذي قار يقدم استقالته على خلفية إصابة محتجين برصاص قوات الأمن

قدم أحمد الخفاجي، محافظ ذي قار جنوبي العراق، استقالته إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الذي وافق عليها.

إقرأ المزيد

وذكر مكتب الخفاجي في بيان صحفي، أن "المحافظ أقدم على تقديم استقالته من المنصب، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصا منه على المصلحة العامة، وتقديما للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

وأضاف: "إذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لأبناء ذي قار كافة عن أي تقصير، فإنه يرجو لهم ولجميع أبناء شعبنا العراقي الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وأشار إلى قبول الكاظمي استقالة الخفاجي.

وتأتي هذه الاستقالة على خلفية أزمة سياسية وشعبية تعيشها محافظة ذي قار، حيث تعرض محافظها لانتقادات كبيرة بسبب "سوء إدارته".

ويوم أمس الأربعاء أفاد مراسل RT في العراق، بأن ثلاثة محتجين أصيبوا برصاص القوات الأمنية خلال مطالبتهم باستقالة المحافظ أحمد الخفاجي.

المصدر: RT