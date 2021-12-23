"سانا": ميليشيا تابعة لقسد تداهم بلدة بريف دير الزور وتقتاد مواطنين إلى جهة مجهولة

أفادت وكالة "سانا" بأن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات "قسد" داهمت عدة منازل في بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي وخطفت عددا من أهالي البلدة.

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وذكرت مصادر محلية لـ"سانا"، أن "مجموعات مسلحة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" حاصرت بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منازل المواطنين واختطفت عددا منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وأوضحت المصادر أن "مسلحي الميليشيا حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها".

المصدر: "سانا"