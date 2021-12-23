الأردن: 52 ألفا و375 إصابة بكورونا نشطة في البلاد

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الأردن حول وباء كورونا، وجود 52 ألفا و375 إصابة بكورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم الخميس.

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وأضافت: "توفي 12 ألفا و329 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 29 حالة وفاة أمس الأربعاء".

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و457 ألفا و14 إصابة.

كما بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 981 ألفا و10 حالات شفاء.

المصدر: عمون