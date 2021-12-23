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سوريا.. مقتل رئيس بلدية في ريف درعا بتفجيرعبوة ناسفة استهدفت سيارته

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل رئيس بلدية في ريف درعا بتفجيرعبوة ناسفة استهدفت سيارته
أرشيف
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أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل رئيس بلدية النعيمة بريف درعا وإصابة عدة أشخاص كانوا برفقته بجروح، بتفجيرعبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة درعا.

ونشرت المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لحادثة الاستهداف للسيارة المذكورة في المدينة.

وذكرت مواقع التواصل أن رئيس بلدية النعيمة علاء العبود توفي إثر إصابة بليغة جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارته، صباح اليوم الخميس، في حي الكاشف بمدينة درعا.

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المصدر: RT

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