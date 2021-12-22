أردوغان للجالية اليهودية: واثق من إمكانية إيجاد حل في القدس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على جميع الأطراف في الشرق الأوسط أن تسعى لتحقيق السلام، معربا عن ثقته بإمكانية إيجاد حل في القدس يراعي حساسيات كافة الطوائف.

وقال الرئيس التركي خلال لقائه بالجالية اليهودية التركية وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية"، بأنقرة يوم الأربعاء: "لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل الديانات التوحيدية الثلاث".

وأشار إلى أن تركيا أكدت للحكومة الإسرائيلية أن عليها السعي لتحقيق سلام طويل الأمد والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن "خطوات تسوية القضية الفلسطينية ستساهم أيضا في أمن إسرائيل".

إقرأ المزيد

وأردف: "لذلك، أولي أهمية لحوارنا الذي تم إحياؤه مجددا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت".

وأعرب عن ثقته بإمكانية إيجاد حل في القدس "يراعي حساسيات كافة الطوائف الدينية".

ولفت أردوغان إلى الأهمية الحيوية للعلاقات التركية الإسرائيلية بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية على الرغم من اختلاف الرأي حول القضية الفلسطينية.

المصدر: وسائل إعلام تركية