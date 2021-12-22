 
مباشر

أردوغان للجالية اليهودية: واثق من إمكانية إيجاد حل في القدس

أخبار العالم العربي

أردوغان للجالية اليهودية: واثق من إمكانية إيجاد حل في القدس
Reuters MURAT CET NMUHURDAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0tg

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على جميع الأطراف في الشرق الأوسط أن تسعى لتحقيق السلام، معربا عن ثقته بإمكانية إيجاد حل في القدس يراعي حساسيات كافة الطوائف.

وقال الرئيس التركي خلال لقائه بالجالية اليهودية التركية وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية"، بأنقرة يوم الأربعاء: "لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل الديانات التوحيدية الثلاث".

وأشار إلى أن تركيا أكدت للحكومة الإسرائيلية أن عليها السعي لتحقيق سلام طويل الأمد والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن "خطوات تسوية القضية الفلسطينية ستساهم أيضا في أمن إسرائيل".

إقرأ المزيد
أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات
أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات

وأردف: "لذلك، أولي أهمية لحوارنا الذي تم إحياؤه مجددا  مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت".

وأعرب عن ثقته بإمكانية إيجاد حل في القدس "يراعي حساسيات كافة الطوائف الدينية".

ولفت أردوغان إلى الأهمية الحيوية للعلاقات التركية الإسرائيلية بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية على الرغم من اختلاف الرأي حول القضية الفلسطينية.

المصدر: وسائل إعلام تركية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا