مراسلنا: سقوط طائرة مسيرة غير مسلحة قرب مقر جهاز المخابرات العراقي
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق يوم الأربعاء أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت بالقرب من جهاز المخابرات العراقي في بغداد
وذكر مراسلنا أن طائرة مسيرة غير مسلحة سقطت قبل بالقرب من مقر جهاز المخابرات العراقي في منطقة المنصور دون أن تتسبب بأي خسائر.
وأضاف أن مصادر في جهاز المخابرات تحدثت عن أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية، وسقطت بسبب خلل فني.
وأشار المراسل إلى أن الطائرة انطلقت من منطقة الحارثية المجاورة لمنطقة المنصور.
المصدر: RT
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