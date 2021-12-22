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الأردن.. عقوبة مشددة على مدير حكومي بتهمة الفساد

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الأردن.. عقوبة مشددة على مدير حكومي بتهمة الفساد
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حكم في الأردن على مسؤول بإحدى الوزارت بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة أدين بالفساد والتزوير والتهاون في واجبات الوظيفة العامة.

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وإضافة إلى المدير دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان، في قرارها موظفا يعمل في وزارة أخرى بجنحة استعمال محرر مزور وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المدير الحكومي المدان زوّر عمل بلغ عددها 26 تصريحا بالتعاون مع الموظف الآخر.

وأوضحت أنه تم الكشف عن القضية عندما راجع مالك مزرعة في منطقة الكرامة دائرة رسمية وفوجئ بوجود 43 عاملا في مزرعته يعملون على اسمه في السجلات الرسمية، رغم أن من يعملون لديه على أرض الواقع هم 13 عاملا.

وحققت "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" بالقضية، قبل أن تحوّلها إلى الجهات القضائية التي ثبت لها أن هناك جريمة تزوير، وإهمال بواجبات الوظيفة العام.

 

المصدر: "بترا"

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