وزير الخارجية الإيطالي يزور الكويت والعراق
Reuters
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أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو سيقوم بزيارة يوم غد الخميس تشمل الكويت والعراق.
وتتضمن زيارة دي مايو تفقد الكتيبة الإيطالية في قاعدة السالم بالكويت والتهنئة بأعياد الميلاد.
كما سيلتقي في بغداد كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح.
وسيتفقد دي مايو الكتيبة العسكرية الإيطالية في العراق وجنود بلاده ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسيجتمع مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.
المصدر: وكالة "آكي"
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