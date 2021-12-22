مصر.. السجن 7 سنوات لرجل قتل شقيقه بعد خروجه من قضاء عقوبة قتل شقيقته

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بالسجن 7 سنوات لرجل قتل شقيقه بثلاثة طعنات، بعد فترة وجيزة من خروجه من السجن حيث قضى 5 سنوات بعد إدانته بقتل شقيقته.

وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن رجلا بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قتل شقيقه من الأب، حيث طعنه ثلاث طعنات في القلب والبطن بهدف إزهاق روحه إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية، وذلك بعد خروجه بفترة وجيزة من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لإدانته بقتل شقيقته عام 2016.

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وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى 10 يونيو 2021 حيث اتهمت النيابة العامة "محمد. ع. ع . م" البالغ 29 سنة بقتل أخيه من الأب، البالغ 26 سنة عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لافتا إلى أن الحكم بهذه القضية صدر اليوم.

المصدر: "اليوم السابع"