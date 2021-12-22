 
مباشر

الرئيس الجزائري يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0r7

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إنه تم تحديد يوم 5 فبراير 2020 موعدا لإجراء التجديد.

إقرأ المزيد
الجزائر.. جولات برلمانية للتحقيق في التهرب من ضرائب تصل إلى 100 مليار دولار
الجزائر.. جولات برلمانية للتحقيق في التهرب من ضرائب تصل إلى 100 مليار دولار

وأشارت إلى أن القرار يأتي وفقا للمادتين 121 و122 من الفقرة الثانية من الدستور الجزائري.

ومجلس الأمة هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا