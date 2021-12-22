الرئيس الجزائري يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إنه تم تحديد يوم 5 فبراير 2020 موعدا لإجراء التجديد.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن القرار يأتي وفقا للمادتين 121 و122 من الفقرة الثانية من الدستور الجزائري.

ومجلس الأمة هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

المصدر: RT