دمشق: سوريا لم تغلق الأبواب يوما أمام أي تحرك أمريكي "موضوعي"

قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري إن بلاده لم تغلق الأبواب يوما أمام أي تحرك أمريكي "موضوعي" تجاهها، واصفا معظم المواقف الأمريكية بأنها "لم تكن موضوعية".

وفي حوار مع قناة "الميادين" التي تبث من لبنان، قال الجعفري إن سوريا كانت دوما ورغم مواقفها المبدئية تجاه الإدارات والسياسات الأمريكية، منفتحة "على أن يكون هناك دور موضوعي لواشنطن" وشدد الجعفري على تلك الصفة بالقول "أضع 3 خطوط حمر تحت كلمة "موضوعي".

وأوضح الجعفري أنه ينطلق من تلك المقدمة ليشير إلى أن سوريا "لم تغلق الأبواب يوما أمام أي تحرك أمريكي موضوعي" تجاه سوريا.

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وحول القوات الأمريكية في سوريا، نصح الجعفري بعدم الاعتماد على ما ينشر في "التقارير الإعلامية التي تصدر من هنا وهناك".

وقال: "عمليا ليس هناك، بالنسبة للحكومة السورية، أي رسالة واضحة أو معلومات مباشرة من مصدرها، تشير إلى أن الأمريكي يريد أن ينسحب من شمال شرق سوريا، أو أن التركي بصدد إعادة تقييم مواقعه والانسحاب من الأراضي السورية".

وأكد الجعفري أن سوريا انتصرت اليوم في حربها على الإرهاب، وأضاف: "لكن اليوم هناك إرهاب آخر يأخذ شكل احتلال، وهذا الاحتلال الأمريكي ما زال يتلاعب ببطاقة داعش حتى اليوم".

المصدر: "الميادين" + RT