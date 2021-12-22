وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران على رأس وفد حكومي

أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد حكومي.

وقال الصحاف لـRT، إن "الوفد سيلتقي مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف أن "الوفد يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

المصدر: RT