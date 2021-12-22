الداخلية الليبية: التشكيلات الأمنية التي تغلق طرقات العاصمة لا تتبع لنا

قالت وزارة الداخلية الليبية إن التشكيلات الأمنية التي تغلق طرقات العاصمة طرابلس "لا تتبع الداخلية بل للمجلس الرئاسي".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية أكد العقيد عبدالمنعم العربي، أن جميع التشكيلات التي تغلق الطرقات حاليا تابعة للمجلس الرئاسي ولا تتبع الداخلية.

وقال العربي في تصريحات تلفزيونية، إن جميع رجال الشرطة والمرور والنجدة والدعم المركزي موجودون في شوارع العاصمة لحماية المواطن وتسهيل حركة المرور، مبينا أن "رجال الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه، وأن الوزارة محايدة وبعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية".

المصدر: RT