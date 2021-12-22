سلطات مدينة موسكو تبعث هدايا للعسكريين الروس في سوريا بعيد الميلاد

تلقى العسكريون الروس في مدينة إزرع بمحافظة درعا جنوب غربي سوريا هدايا عيد الميلاد ورأس السنة، بعثتها لهم سلطات مدينة موسكو، مع وفد برلماني روسي يزور سوريا.

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وعند ظهر اليوم وصل الوفد البرلماني الروسي إلى نقاط المراقبة الروسية في إزرع، حيث قام إيغور تكاتش نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لمدينة موسكو، بتسليم الهدايا لرجال الشرطة العسكرية الروسية المرابطين في المنطقة.

وجرت مراسم تسليم الهدايا الرمزية في إطار التحضيرات الجارية لعقد اجتماع مركزي التنسيق الروسي والسوري لإعادة إعمار سوريا المزمع الخميس.

المصدر: "نوفوستي"