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انتقدت تقريره.. مؤرخ فرنسي يعرب عن دهشته من موقف وسائل الإعلام الجزائرية (فيديو)

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انتقدت تقريره.. مؤرخ فرنسي يعرب عن دهشته من موقف وسائل الإعلام الجزائرية (فيديو)
RT
المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا
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أعرب المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا عن أسفه لعدم رد السلطات الجزائرية على تقريره حول "ذاكرة حرب الجزائر" الذي أودعه لدى الرئاسة الفرنسية في يناير 2021.

ووصف المؤرخ الفرنسي الذي حل ضيفا على برنامج "28 دقيقة" على قناة "Arte" الفرنسية، الإعلام الجزائري بـ"العدائي" بسبب الانتقادات التي وجهتها مختلف وسائل الإعلام الجزائرية لتقريره.

وقال ستورا: "فوجئت بإصرار الإعلام الجزائري على رفض التقرير، وكأنه متخوف من كشف التاريخ".

وكشف المتحدث عن رغبة 3 صحف جزائرية ناطقة بالفرنسية في فتح باب الحوار والترحيب بمشروعه، في ظل العمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتسوية خلافات الماضي.

وصرح بأنه يظن أنه وصل إلى مستوى متقدم من المعرفة بعد 45 سنة من دراسة العلاقات الجزائرية الفرنسية.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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