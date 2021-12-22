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نقيب المحامين التونسيين: شكوى المحامي بشير الشابي ضد 10 شخصيات وطنية غير جدية

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نقيب المحامين التونسيين: شكوى المحامي بشير الشابي ضد 10 شخصيات وطنية غير جدية
Reuters Anis Mili
علم تونس - أرشيف
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اعتبر نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة أن شكوى المحامي بشير بن سعيد الشابي ضد 10 شخصيات وطنية وأخرى مصرية بتهمة "التآمر وتبديل الحكم والخيانة العظمى"، غير جدية .

وقال: "الشكوى سياسية لا أكثر ولا أقل باعتباره ينتمي لحزب سياسي وهي تعبير عن موقف شخصي".

وأضاف: "الشكوى لا تمثل لا نقابة المحامين ولا هياكل المهنة ولا المحامين".

يشار إلى أنه من أبرز الشخصيات المشتكى عليهم وفق نص الشكوى، الرئيس التونسي قيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شاكر.

المصدر: "شمس أف أم"

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