74 شخصا فقط خلال 24 ساعة.. إقبال ضعيف على التلقيح في المغرب رغم رصد إصابات بـ"أوميكرون"

ذكر موقع "هسبريس" المغربي يوم الأربعاء أن الإقبال على التلقيح ما زال ضعيفا سواء تعلق الأمر بالجرعتين الأساسيتين، أو الجرعة المعززة.

وأفاد الموقع المغربي بأنه وحسب معطيات لوزارة الصحة أقبل 74 شخصا فقط على تلقي التلقيح في كامل المملكة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وحسب المعطيات ذاتها فقد تلقى 4 أشخاص الجرعة الأولى خلال الـ24 ساعة الماضية، و10 الجرعة الثانية، و60 شخصا الجرعة الثالثة.

وأصبح مجموع الملقحين بالجرعة الثالثة مليونين و469 ألفا و432 شخصا، فيما يفترض أن يتلقاها أكثر من أربعة ملايين شخص.

وحسب الوزارة الوصية فقد تم تلقيح 69.9 في المائة من المواطنين بالجرعة الأولى، و65.2 في المائة بالجرعة الثانية، و6.5 في المائة فقط بالجرعة الثالثة.

وجددت الوزارة دعوتها إلى الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وتهوية الأماكن الضيقة وتعقيم اليدين بالإضافة إلى الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في حملة اللتلقيح.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الثلاثاء أنه تم تسجيل 27 حالة جديدة مؤكدة بالمتحور "أوميكرون" وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 ديسمبر الجاري.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي