الجزائر: توقيف 19 شخصا يدعمون الجماعات الإرهابية

أوقف الجيش الجزائري، 19 شخصا لدعمهم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر البلاد، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ديسمبر الحالي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالشلف ومخبأ للجماعات الإرهابية ببجاية".

من جهة أخرى كشفت الوزارة، عن "إحباط محاولة إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت بـ 12 قنطار و25 كيلوغرام من الكيف المعالج".

المصدر: "الشروق"