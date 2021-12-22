السعودية.. أمر ملكي يتعلق بـ393 قاضيا بوزارة العدل
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي بترقية وتعيين 393 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن "هذا الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء".
المصدر: "واس"
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