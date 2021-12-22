مراسلنا: إصابة محتجين خلال صدامات مع القوات الأمنية جنوبي العراق (فيديو + صورة)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن محتجين أصيبوا خلال صدامات مع القوات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

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وذكر مراسلنا، أن الاحتجاجات تجددت في محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة مسؤولين محليين، لكن القوات الأمنية منعت المحتجين من الوصول إلى الدوائر الحكومية.

وأضاف، أن ثلاثة محتجين أصيبوا برصاص القوات الأمنية خلال محاولة تفريقهم.

المصدر: RT