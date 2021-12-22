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مراسلنا: إصابة محتجين خلال صدامات مع القوات الأمنية جنوبي العراق (فيديو + صورة)

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مراسلنا: إصابة محتجين خلال صدامات مع القوات الأمنية جنوبي العراق (فيديو + صورة)
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن محتجين أصيبوا خلال صدامات مع القوات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

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وذكر مراسلنا، أن الاحتجاجات تجددت في محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة مسؤولين محليين، لكن القوات الأمنية منعت المحتجين من الوصول إلى الدوائر الحكومية.

مراسلنا: إصابة محتجين خلال صدامات مع القوات الأمنية جنوبي العراق (فيديو + صورة)

وأضاف، أن ثلاثة محتجين أصيبوا برصاص القوات الأمنية خلال محاولة تفريقهم.

المصدر: RT

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