تكتل "لبنان القوي" يطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة

طلب تكتل "لبنان القوي"، اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة مساءلة للحكومة، على خلفية عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

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وجاء في نص الطلب الذي تقدم به التكتل إلى رئيس مجلس النواب: "لما كانت الأزمات التي عطلت العمل المؤسسي أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولما كان عمل الوزارات والمؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا وبالأخص في هذه المرحلة الحساسة، ولما كانت الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولما كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنع عن الاجتماع، ولما كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني منعقد ويمارس مهامه التشريعية، ولما كانت المادة ‎1‏ من النظام الداخلي تنص على تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وحيث أنه بات من الضروري عقد جلسة للإجابة عن تلك الأسئلة؛ لذلك، نتوجه اليكم بعقد جلسة مناقشة ​سياسة​ الحكومة في أقرب وقت، تحقيقا للمصلحة العامة".

المصدر: "صوت لبنان"