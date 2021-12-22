صحيفة: إسرائيل هددت باغتيال مسؤولي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"

أفادت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل نقلت رسالة شديدة الوضوح لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بخصوص الهجمات في الضفة والقدس ضد مستوطنين وجنود.

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ونقلت "العربي الجديد" عن المصادر قولها إن "جولة الوفد المصري لم تكن موفقة، في ظل حالة التشدد وتمسك الطرفين بمواقفهما، تجاه التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة"، حيث أشارت المصادر إلى أن "إسرائيل نقلت رسالة شديدة الوضوح، عبر الوفد المصري، لحركتي حماس والجهاد، بأن مسؤولي الحركتين في الضفة سيكونون هدفا لها، في حال استمرت العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس، ضد الجنود والمستوطنين".

وكشفت المصادر للصحيفة أن "مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى حضر اجتماع الوفد المصري، في القدس المحتلة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين من مجلس الأمن القومي، وجهاز الموساد، أكد أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وزعيم الحركة في الضفة الغربية، سيكون هدفا لإسرائيل إذا تمسكت حماس باستمرار العمليات في الضفة".

من جهة أخرى، أوضحت المصادر "طبيعة رد "حماس" على الرسالة التي نقلها الوفد المصري عن مسؤولي الاحتلال"، لافتة إلى أن "رد الحركة جاء حاسما، برفض التهديد والتحذيرات الإسرائيلية، وشددت على أن الأراضي المحتلة ستكون على موعد مع حرب جديدة، لن يكون للاحتلال طاقة على مواجهتها، إذا عاد لنهجه السابق في سياسة الاغتيالات".

وبحسب "العربي الجديد"، فقد فشلت كافة المحاولات المصرية، في إقناع قادة "الجهاد" و"حماس" في قطاع غزة، بخفض التوتر، بداعي إتاحة المجال لتسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

المصدر: "العربي الجديد"