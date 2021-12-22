مراسلنا: وفد من "الإطار التنسيقي الشيعي" يصل أربيل لبحث تشكيل الحكومة العراقية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن وفدا من "الإطار التنسيقي الشيعي" وصل محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

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وذكر مراسلنا، أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يرأس وفد الإطار الذي تعترض أغلب كتله على نتائج الانتخابات.

وأضاف، أن الوفد سيعقد اجتماعات مع الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستانيين لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتدور أزمة سياسية كبيرة في العراق بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أظهرت خسارة بعض الأحزاب لعدد كبير من مقاعدها، وهو ما دفعها إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج ورفض نتائج الانتخابات.



المصدر: RT