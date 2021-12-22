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إعادة فتح منفذ حدودي بين العراق والكويت أغلق بسبب أزمة كورونا

أخبار العالم العربي

إعادة فتح منفذ حدودي بين العراق والكويت أغلق بسبب أزمة كورونا
Reuters
معبر على الحدود بين العراق والكويت
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح منفذ حدودي مع الكويت أغلق بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "اتفاقا متبادلا بين العراق والكويت جرى صباح اليوم، أفضى إلى إعادة افتتاح منفذ سفوان العراقي (العبدلي الكويتي) أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعدما أغلق بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذت لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

وأضافت، أن "افتتاح المنفذ سيعود بالفائدة الكبيرة على البلدين، إذ سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بيهما وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق نتيجة أزمة فيروس كورونا".

المصدر: RT

 

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