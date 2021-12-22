مستشار السيسي الصحي: سيتم إنتاج دواء لعلاج إصابات كورونا البسيطة في مصر خلال 45 يوما

أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، أنه "سيتم إنتاج دواء ميرك لعلاج مصابي فيروس كورونا في مصر خلال 45 يوما".

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وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء أن "هذا الدواء يؤخذ عن طريق الفم ولا يوجد أي أعراض خطيرة، ولا يحتاج المريض إلى زيارة المستشفى وسيتم تعميمه بالصيدليات"، موضحا أن "دواء "ميرك" في مراحله النهائية في هيئة الدواء، وسوف يتم إنتاجه بمصر ويعمل على الإصابات البسيطة ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الإكلينيكية".

وأشار إلى أن "مدينة الدواء المصرية كبيرة وضخمة وتحتوي على كل ما توصل له العلم حتى هذه اللحظة، وكل من يريد العمل في مجال الدواء الحديث سيجد جميع متطلباته في هذه المدينة، التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الدواء وهذا تم بعدما وجه الرئيس بتوطين التكنولوجيا الحديثة والحيوية والأورام وتوفير مواد الدواء الخام لصناعة الأدوية"، موضحا أن "المدينة الآن بها 152 مصنع دواء تعمل على إنتاج الدواء وكان لها دور كبير جدا في الأزمات الصحية والمبادرات الرئاسية وتوفير الأدوية".

وأشار مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إلى أنه "لم تحدث لدينا أزمة في أي دواء منذ بداية جائحة كورونا، وهناك استنفار في المراكز الصحية والمطارات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين كما أن الدولة تتابع الموقف الوبائي عالمية والوضع الصحي بشأن كورونا في مصر مطمئن"، مؤكدا أن "العلاج لا يغني عن التطعيم أو الوقاية من كورونا، ولكن يحد من الأعراض والمضاعفات".

وقال: "قاربنا على 50 مليون جرعة أولى في مصر، والجرعة الثانية في زيادة، وهناك جرعات متوفرة للمواطنين، والصحة أرسلت للمواطنين أخذ الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعي".

المصدر: "الوطن"