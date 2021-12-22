الصحة المصرية: الإصابات بـ"أوميكرون" كانت قادمة من الخارج

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، الدكتور حسام عبد الغفار، "حتى الآن لا توجد إصابات بمتحور أوميكرون داخل البلاد والإصابات الموجودة في مصر كانت قادمة من الخارج".

إقرأ المزيد

وأضاف عبد الغفار، أن "إجمالي الإيجابي الذي دخل مصر كان 26 حالة إيجابية و3 فقط بمتحور "أوميكرون".

وأكد أنه تم "بدء الحصور على الجرعة الثالثة التعزيزية المضادة لفيروس كورونا بين الفئات المستحقة وهم الفرق الطبية وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المرمنة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه لم يثبت أي نوع من أنواع الضرر حال تغيرت نوعية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو الجمع بين نوعين من اللقاحات، موضحا أن "الدراسات لم تثبت أي نوع من أنواع الضرر حال الجمع بين نوعين من اللقاحات".

واستكمل : "قرار العودة لحياتنا الطبيعية هى تلقي المواطنين اللقاح ضد الفيروس حتى نصل إلى المناعة المجتمعية، وانخفاض معدلات التلقيح يؤدي إلى زيادة دخول المواطنين إلى المستشفيات"، مؤكدا أن "الدولة طالبت الشركات العالمية للأدوية للحصول على حصة من دواء علاج فيروس كورونا للمواطنين المصريين ومتابعة من الرئيس السيسي شخصيا".

وفي السياق، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار عمليات تحديث البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة إن التحديثات للمرة السادسة للبرتوكول العلاجي لا ترتبط بوجود متحورات من عدمه للفيروس مشيرة إلى أن التحديثات الجديدة لها أثر فعال في علاج الإصابة بالمتحورات الجديدة.

وأضافت الوزارة أن المخزون الإستراتيجي للأدوية المتعلقة بعلاج أعراض كورونا يكفي حتى 8 أشهر، مضيفة أن هناك وفرة في التطعيمات تصل لأكثر من 40 مليون جرعة وتابعت تم صرف 53 مليون جرعة حتى الآن بينهم 31% حصلوا على جرعتين.

المصدر: اليوم السابع