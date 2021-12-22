جنبلاط معلقا: ما حصل في المجلس الدستوري "فشل" للتيار الوطني الحر

علق زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على عدم صدور قرار عن المجلس الدستوري بما خص الطعن بقانون الانتخاب، معتبرا أن "ما حصل هو فشل للتيار الوطني الحر".

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وقال جنبلاط في حديث لصحيفة "الجمهورية"، إن "ما حصل هو فشل للتيار الوطني الحر، خصوصا بالنسبة إلى طلبه منع المغتربين من الاقتراع في الدوائر المعتمدة داخل لبنان". وأضاف: "لقد فشل التيار في تحقيق ما كان يصبو اليه من حصر لتصويت المغتربين في الخارج، وهذا هو الإنجاز الأهم الذي تحقق في رأيي من خلال سقوط الطعن".

وأكد جنبلاط، أنه راض عما صدر عن المجلس الدستوري، مشيرا الى أن "القضاة الاعضاء فيه تحلوا باستقلالية ونزاهة، بعيدا من أي ضغوط وتدخلات سياسية، وهذا السلوك يسجل لهم".

يذكر أن الجلس الدستوري في لبنان، فشل أمس في التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

المصدر: "الجمهورية"