غوتيريش: يجب أن يشارك الشعب اللبناني بشكل كامل في اختيار كيفية تقدم البلد
رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن يشارك الشعب اللبناني بشكل كامل في اختيار كيفية تقدم البلد.
وقال غوتيريش في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه "يجب أن تتاح للشباب والمجتمع المدني كل الفرص للعب دورهم الكامل بينما يسعى لبنان للتغلب على تحدياته العديدة". وأضاف "يجب أن يشارك الشعب اللبناني بشكل كامل في اختيار كيفية تقدم البلد".
Young people & civil society must have every opportunity to play their full part as Lebanon strives to overcome its many challenges.— António Guterres (@antonioguterres) December 22, 2021
The people of Lebanon must be fully engaged in choosing how the country moves forward. pic.twitter.com/craA0gNbo9
يذكر أن غوتيريش اختتم أمس زيارته للبنان والتي استمرت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأكد أن "الهدف من زيارته للبنان هو مناقشة كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم أفضل دعم للشعب اللبناني للتغلب على أزماته".
المصدر: RT
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