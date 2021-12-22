التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون نحو المملكة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية نحو المملكة.

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وفي بيان له، قال التحالف: "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مشددا على أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا".

المصدر: "واس"