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التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون نحو المملكة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون نحو المملكة
Reuters STEPHEN KALIN
صورة تعبيرية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية نحو المملكة.

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وفي بيان له، قال التحالف: "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مشددا على أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا".

المصدر: "واس"

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