التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون نحو المملكة
Reuters STEPHEN KALIN
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية نحو المملكة.
وفي بيان له، قال التحالف: "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مشددا على أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا".
#عاجل#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 22, 2021
#عاجل#التحالف: لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقاً.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 22, 2021
المصدر: "واس"
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