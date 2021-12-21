بالصور.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا

أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي اكتشاف مقبرتين جماعيتين قرب مزدة بمنطقة الجبل الغربي، بعد ورود معلومات من مركز أمن غريان تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية بالمنطقة.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الفريق المتخصص في كشف المقابر الجماعية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية قام بعملية مسح وتمشيط واسعة أسفرت عن اكتشاف مقبرتين في المنطقة الممتدة ما بين وادي مرسيط ووادي فروت.

الصورة من حساب جهاز المباحث الجنائية - ليبيا على "فيسبوك"

وأشار إلى أنه وفور انتهاء عملية الحفر والمسح تم استخراج ستة جثت مجهولة الهوية كانت خمسة منها في المقبرة الأولى وواحدة في المقبرة الثانية، ولا يزال العمل جار من قبل الفريق من أجل استكمال مسح وتمشيط بقية المنطقة المذكورة.

الصورة من حساب جهاز المباحث الجنائية - ليبيا على "فيسبوك"

المصدر: RT