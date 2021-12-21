بالصور.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا
أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي اكتشاف مقبرتين جماعيتين قرب مزدة بمنطقة الجبل الغربي، بعد ورود معلومات من مركز أمن غريان تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية بالمنطقة.
وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الفريق المتخصص في كشف المقابر الجماعية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية قام بعملية مسح وتمشيط واسعة أسفرت عن اكتشاف مقبرتين في المنطقة الممتدة ما بين وادي مرسيط ووادي فروت.
وأشار إلى أنه وفور انتهاء عملية الحفر والمسح تم استخراج ستة جثت مجهولة الهوية كانت خمسة منها في المقبرة الأولى وواحدة في المقبرة الثانية، ولا يزال العمل جار من قبل الفريق من أجل استكمال مسح وتمشيط بقية المنطقة المذكورة.
المصدر: RT
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