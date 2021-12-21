زيلينسكي يريد التوصل إلى تفاهم حول توقيت دقيق للانضمام للناتو في عام 2022
AFP
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صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن كييف تريد التوصل إلى تفاهم حول مواعيد محددة للانضمام إلى حلف الناتو في عام 2022، إضافة إلى إعادة إطلاق عملية السلام في دونباس.
وقال زيلينسكي متحدثا في اجتماع للسفراء الأوكرانيين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك: "نريد إعادة فتح عملية السلام في دونباس في أقرب وقت ممكن، وإعادة شبه جزيرة القرم، والحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، والحصول على أفق زمني واضح جدا من الناتو، محدد للغاية، ونريد الحصول عليه في 2022".
المصدر: تاس
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